INVIATO CITTADINO Volevano rubare le cancellate dei lavatoi liberty in cima al Borgo d'Oro

Hanno tentato di rubare le cancellate dei lavatoi liberty in cima al Borgo d’Oro. Ma non ci sono riusciti. In cima a corso Garibaldi, dopo via Persa (l’ultima a salire sulla sinistra), c’erano una volta i lavatori pubblici degli anni Trenta. Con l’avvento degli elettrodomestici, dopo decenni di abbandono, quell’area fu bonificata. I lavatoi rimossi (sciaguratamente, perché erano dei preziosi manufatti novecenteschi!) e, al loro posto, venne creato un bel giardinetto con una fontanella dal bulbo in ghisa.

È un luogo ombreggiato dove la gente, in estate, si ferma a sedere sulle panchine per la frescura. Fino a qualche anno fa era la mèta preferita dai tossicomani che vi andavano a bucarsi. Poi il Comune affidò a una residente di prossimità l’incarico (onorario, s’intende!) di chiudere con una catena le due ante del cancello nella tarda serata (ma in inverno anche verso le 21).

Stanotte hanno tentato di portar via quei bei manufatti in ferro. Ma il lavoro non era semplice, perché il cancello è a scorrimento su di una guida a scomparsa nel muro e tirarlo via comportava un’attrezzatura idonea e parecchia forza fisica. Comunque ci hanno provato: ne hanno scardinata un’anta e stavano per svellerlo dalla sede, quando sono stati evidentemente disturbati dalla presenza di qualche residente o dal passaggio degli spettatori che uscivano dal cinema Sant’Angelo.

Hanno così abbandonato tutto e sono scappati. Ma stamattina dei residenti hanno finito di tirar via il cancello e hanno appoggiato l’anta per terra. C’era infatti pericolo che potesse cadere addosso a qualcuno: magari ai bambini che frequentano la scuola delle Stimmatine, a due passi da lì. Oggi pomeriggio, verso le 15, gli operai del Comune – evidentemente allertati dai vicini – sono intervenuti.