Corso Garibaldi, controlli a tappeto in 13 edifici: caccia ai covi dello spaccio, verifiche incrociate del Comune

Corso Garibaldi, dopo le segnalazioni dei residenti e del comitato di quartiere, è stato passato al setaccio dalla Polizia di Perugia (Volanti e Reparto Prevenzione Crimine) per tutta la giornata di oggi. In particolare sono stati controllati appartamenti per verificare la presenza di covi dello spaccio o locali occupati da clandestini e latitanti. Ben 13 gli edifici all’interno dei quali sono state identificate, alcune decine di persone tra le quali alcune con precedenti di polizia a proprio carico per reati contro la persona ed in materia di sostanze stupefacenti. Il Personale della Polizia Locale e il Comune di Perugia approfondiranno i dati acquisiti al fine di individuare eventuali irregolarità. Il Questore ha spiegato che con l'amministrazione comunale verrà fatta squadra per altre verifiche, a breve periodo, in altri quartieri della città a rischio.



