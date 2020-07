Cittadino segnala un giro di spaccio a Corso Garibaldi, fermato clandestino dopo inseguimento

Grazie alla segnalazione di un cittadino su un giro di spaccio a Corso Garibaldi, la Polizia è riuscita a fermare e identificare un clandestino di 36 anni, tunisino, senza fissa dimora che, inoltre, è stato trovato in possesso di una tessera sanitaria intestata ad una cittadina italiana di 20 anni: tale possesso gli è valso una denuncia per il reato di ricettazione. Lo straniero alla vista degli agenti si è dato alla fuga nei vicoli del quartire ma poco dopo è stato raggiunto e portato in Questura. Il 36enne aveva già precedenti considerati gravi e così, essendo anche irregolare, l'ufficio immigrazione ha avviato le pratiche per la sua espulsione dall'Italia che avverrà nei prossimi giorni.



