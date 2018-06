Sventano rapina in Corso Cavour, premiati dal Sindaco Romizi altri due cittadini - eroi: i loro nomi

Altri due cittadini ricevuti dal Sindaco Andrea Romizi per la sventata rapina in Corso Cavour di qualche settimana fa e che ha permesso di arrestare lo scippattore, bloccato all'interno del Museo Archeologico Nazionale dell'Umbria dagli stessi cittadini in sinergia con le forze dell'ordine. E così il sindaco Andrea Romizi ha ricevuto oggi altri due cittadini: si tratta di Massimo Maria Carloncelli e Franco Fortini, che lo scorso 5 giugno si sono trovati coinvolti proprio all'interno del Museo.

Si completa così la squadra anti - scippo composta dai cittadini - eroi a cui il primo cittadino di Perugia ha voluto manifestare personalmente la gratitudine per il loro gesto. Un gesto - spiega il Sindaco: "Dettato da una nuova coscienza che la città sta maturando e da una significativa collaborazione con le forze dell’ordine".

Lo scorso 8 giugno erano stati ricevuti tutti gli altri cittadini che avevano permesso,m in sinergia con carabinieri e polizia, di assicurare alla giustizia un 26enne che aveva strappato di mano a una signora un cellulare, per poi darsi alla fuga. Ma chi ha assistito alla scena, non si è girato dall'altra parte, contribuendo a far arrestare il giovane scippatore e dimostrando così il volto più bello della città.