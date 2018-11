Brutto risveglio per i residenti di Corso Cavour: strage di specchietti delle auto

Un brutto risveglio per alcuni residenti di Corso Cavour che questa mattina, come sempre, sono andati a prendere la propria auto per recarsi al lavoro o all'università. Nella notte sono stati spaccati e divelti una decina di specchietti dei mezzi che erano parcheggiati nella parte bassa di Corso Cavour. Le auto erano tutte rigorosamente sulle strisce blu e con tanto di permesso. I vandali non si sono limitati a spaccare ma con delle chiavi hanno rigato anche le fiancate di un paio di auto. Molta la rabbia tra i residenti che hanno riversato sui social le foto dell'ultima bravata. C'è chi chiede di visionare le telecamere di video-sorveglianza per individuare gli eventuali autori di questo scempio. Purtroppo i danni e le spaccate sono una costante per l'area dei Tre Archi e viale Roma.