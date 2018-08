Covo dello spaccio in pieno centro storico: appartamenti passati al setaccio, scovati pusher e droga

Polizia al setaccio di appartamenti “sospetti” segnalati dai cittadini e due arresti per droga. E’ il bilancio dei controlli straordinari effettuati dalla Questura, che è riuscita a imprimere un altro colpo allo spaccio in centro storico. Sono almeno sei gli appartamenti controllati in zona centro storico dagli agenti del Posto di Polizia e dalla Polizia Locale, supportati dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine.

Se nei primi controlli l’esito è stato negativo, intorno alle 11 di ieri mattina gli accertamenti sono proseguiti in un’abitazione in Corso Bersaglieri, dove è stato segnalato un covo di spacciatori che faceva la spola tra l’appartamento e il luogo di spaccio, non molto distante. Una volta entrati nella casa sospetta, gli agenti hanno identificato due giovani di origine gambiana di vent’anni, incensurati e con regolare permesso di soggiorno per aiuto umanitario.

Nel tentativo di disfarsi nella droga, alla vista della polizia i due si sono diretti in bagno, ma sono comunque stati sequestrati 250 grammi di marijuana, qualche centinaia di euro in contanti, due cellulari e un bilancino di precisione. Entrambi sono stati arrestati e rinchiusi a Capanne, a disposizione dell’autorità giudiziaria.