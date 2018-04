Corsi anti-fumo a Perugia, al via le iscrizioni all'Usl 1: "Oltre l'80 per cento degli allievi smette di fumare"

Gli umbri, secondo l'istat, sono tra i più accaniti fumatori d'Italia e si inizia a fumare ad una età media di 14 anni. Ma fumare potrebbe trasformarsi in una patologia piuttosto grave: l'80 per cento dei tumori ai polmoni accade a fumatori. Per questo la sanità umbra di casa nostra punta molto sui corsi organizzati dall’Unità Antifumo della USL Umbria 1 per coloro che vogliono definitivamente abbandonare il fumo di sigaretta in modo graduale e con il sostegno di operatori specializzati. Il corso si svolgerà a Perugia presso il Poliambulatorio di Piazzale Europa dalle ore 13.30 alle 15, con inizio mercoledì 18 aprile. L’esperienza dei precedenti corsi ha confermato l’elevata efficacia di questa metodologia, con una percentuale di sospensione al termine del corso dell’80-85%, che si mantiene elevata anche nei mesi successivi.



Il corso prevede nell’arco di circa due mesi 9 incontri di gruppo condotti da un operatore specificamente formato, utilizza il metodo della riduzione graduale che consente di ridurre al minimo i sintomi dell’astinenza, responsabili dei fallimenti precoci dei tentativi di smettere. Tre sono le fasi in cui si articola il corso. La prima fase consente la preparazione psicofisica necessaria per affrontare il momento dell'abbandono dell'abitudine al fumo, rafforzando le motivazioni che aiutano a vincere la dipendenza. In questa fase è possibile decidere, in accordo con il medico del centro antifumo o con il proprio medico curante, se utilizzare o meno il sostegno farmacologico. La seconda fase è finalizzata alla sospensione completa del fumo. La terza fase sostiene il mantenimento della scelta di non fumare. Per informazioni e iscrizioni al corso è possibile contattare il Centro Antifumo di Perugia telefonando allo 0755412813 dalle ore 9 alle 13.fumatori