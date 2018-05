Bloccato un altro corriere della droga diretto a Perugia: in autobus da Roma con l' eroina purissima

Un altro corriere della droga diretto a Perugia, intercettato e bloccato. Sono stati i poliziotti della Squadra Mobile a rintracciarlo nella serata del 27 aprile duranti alcuni controlli mirati dei viaggiatori negli autobus di linea, in particolare nelle linee “low cost”.

Il corriere, un giovane nigeriano di 24 anni, viaggiava a bordo di un autobus proveniente da Roma e con il biglietto fino a Perugia, ma quando gli agenti lo hanno controllato, lui non ha saputo fornire nessuna spiegazione della sua “visita” nel capoluogo.

Per vederci più chiaro, i poliziotti hanno deciso di accompagnarlo in Questura; dopo alcuni controlli clinici è emerso come il 24enne fosse in realtà un corriere per trasportare la droga diretta proprio a Perugia. Nella sua pancia sono stati scoperti quattro ovuli di eroina purissima, per un peso di oltre cento grammi. Inevitabile, per lui, l’arresto – come disposto dal pm di turno – per traffico di sostanze stupefacenti. Il 24enne è stato spedito in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.