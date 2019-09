Negli zaini più di cinque chili e mezzo di marijuana, arrestati due 24enni

La spola tra Perugia e Roma. Ma al ritorno in autobus scattano le manette e si aprono le porte del carcere di Capanne. La polizia di Perugia ha arrestato due gambiani di 24 anni, beccati con più di cinque chili e mezzo di marijuana negli zaini.

I due sono stati individuati dagli agenti della Squadra Mobile durante la caccia ai corriere della droga, con il 'censimento' dei viaggiatori via bus e via treno, in arrivo e in partenza, a Fontivegge. I due ragazzi sono partiti per Roma in mattinata. Al ritorno, però, hanno trovato i poliziotti: i due gambiani custodivano negli stessi zaini vuoti alla partenza cinque grossi involucri contenenti, complessivamente, circa 5,5 kg di marijuana.

I poliziotti hanno sequestrato il carico di marijuana, destinato al mercato di Perugia, e arrestato in flagranza i due giovani per concorso nel reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Per i due 24enni si sono subito spalancate le porte del carcere di Capanne.