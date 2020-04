La Vignetta di Pino Pellegrini - Coronavirus, il modello Umbria e l'interpretazione (al modello) del Governatore Fontana

Si parla tanto di modello Umbria in fatto di arginare e lotta alla pandemia. Si parla anche dell'Umbria come prima regione d'Italia in grado di entrare nella Fase 2, ovvero quella del graduale ritorno alla normalità. Un modello umbro che potrebbe fare scuola per altri regioni. Il nostro Pino Pellegrini ha voluto dare i primi voti... ed è stato molto cattivello con il Governatore Fontana. Buona satira

