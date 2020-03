Coronavirus, nuovo contagio a Valfabbrica: otto casi positivi, tre ricoverati in ospedale

Nuovo caso di contagio di coronavirus a Valfabbrica. Come spiega il sindaco Roberta Di Simone " abbiamo​ un altro caso positivo nel nostro comune. Pertanto dai dati ufficiali abbiamo 8 casi di contagio da coronavirus, di cui 2 non domiciliati nel comune, e 10 casi in sorveglianza sanitaria preventiva, in prevalenza facenti parte dei nuclei familiari dei contagiati".

E ancora: "Al momento degli 8 positivi​ 3 sono ricoverati presso le strutture ospedaliere adibite.​ Rivolgiamo il nostro pensiero di vicinanza a tutti questi nostri concittadini . Ricordo a tutta la popolazione che è importante continuare ad osservare le norme igenico-sanitarie e fondamentale di restare tutti nelle proprie abitazioni".

