Coronavirus, il sindaco di Tuoro distribuisce mascherine casa per casa

Tuoro sul Trasimeno è uno dei 27 comuni umbri che a oggi non ha ancora registrato alcun positivo al coronavirus, ma non per questo si rinuncia alla prevenzione. E a distribuire le mascherine alla popolazione è direttamente il sindaco Maria Elena Minciaroni.

"Nella consegna delle mascherine - spiega il primo cittadino sulle pagine social del Comune - non ho coinvolto i nostri preziosi volontari che sono stati molto impegnati nella distribuzione dei Buoni Spesa e tutti i giorni sono occupati nel servizio di spesa a domicilio e nella raccolta viveri dell'iniziativa spesa sospesa.... sono le nostre colonne e la nostra ricchezza...grazie. Sono venuta, quindi, direttamente io accompagnata alternativamente sia dalla Polizia Municipale che da alcuni assessori e consiglieri. Se entro giovedì (oggi, 16 aprile, ndr) non doveste trovare la busta con le mascherine dentro la cassetta della posta vi prego di contattarmi. Abbiamo controllato ogni indirizzo ma qualcuno potrebbe esserci sfuggito".

Poi le raccomandazioni: "Rimanete in casa e se proprio dovute uscire solo per motivi urgenti ed improrogabili ed andate a fare la spesa possibilmente una volta a settimana. La guerra la stiamo combattendo ma non l'abbiamo ancora vinta. Non sappiamo quante persone paucisintomatiche cioè con sintomi lievi e asintomatiche, cioè senza sintomi, ci possono essere quindi non uscite e se proprio dovete uscire rispettate per prima cosa la distanza di sicurezza e copritevi naso e bocca. Insieme ce la faremo".