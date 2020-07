Coronavirus in Umbria: i tre nuovi positivi tutti nella provincia di Perugia

Sono stati riscontrati tutti nella Provincia di Perugia i tre nuovi casi di coronavirus registrati nel bollettino di oggi, con i dati di Regione Umbria e Protezione Civile aggiornati alle ore 10.36. Uno è stato riscontrato nel comune di Castel Ritaldi e, come spiega il sindaco Elisa Sabbatini, "è un familiare della persona risultata positiva di recente".

Entrambi i pazienti sono in isolamento contumaciale: "Le due persone positive non hanno problemi particolari e stanno abasstanza bene - dice ancora il sindaco di CAstel Ritaldi-. Chiedo comunque ai cittadini di adottare tutte le misure necessarie per prevenire il contagio". Sono invece della frazione perugina di Mugnano gli altri due nuovi contagiati, con la 'task force' della Regione che sta ora conducendo le indagini epidemiologiche per capire come e dove hanno contratto il virus.