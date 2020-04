Coronavirus, anche a Torgiano c'è l'obbligo di indossare guanti e mascherina

Non solo Gualdo Tadino e Nocera Umbra: anche a Torgiano è stato disposto l'obbligo di usare guanti (non obbligatori a Nocera) e mascherine per uscire di casa in una delle situazioni consentite dalle norme-anticontagio varate dal governo per affrontare l'emergenza coronavirus. A deciderlo il sindaco Eridano Liberti, che ha introdotto l'obbligo già due giorni.

Sabato 4 aprile infatti è stata emessa l' Ordinanza 42 "con la quale si ordina - spiega l'amministrazione comunale sui sui profili social ufficiali - 1. durante l’orario di apertura al pubblico, negli esercizi commerciali, uffici pubblici, uffici postali, banche e in ogni altro luogo chiuso - in cui è previsto l’accesso generalizzato di persone - è consentito l’accesso solo indossando mascherine o altri sistemi di protezione della bocca e del naso quali sciarpe, foulard e simili, in modo da limitare la contaminazione dell’ambiente; 2. negli esercizi commerciali è altresì obbligatorio l’uso di guanti. Gli obblighi di cui sopra valgono sia per gli avventori sia per gli operatori".