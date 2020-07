Coronavirus, la Usl Umbria 2: "Quattro nuovi casi di positività", tamponi ai familiari

Quattro nuovi casi di coronavirus in Umbria: tre a Terni, uno a Orvieto. Come spiega la Usl Umbia 2 in una nota "nel tardo pomeriggio di ieri sono state riscontrate due nuove positività al coronavirus nella città di Terni". Si tratta "di una coppia di circa 60 anni che, in seguito alla comparsa di un lieve stato febbrile, si è rivolta al proprio medico di medicina generale che ha tempestivamente allertato il servizio di Igiene e Sanità Pubblica. I sanitari dell’Azienda Usl Umbria 2 hanno quindi eseguito tamponi rinofaringei alla coppia ternana che hanno dato esito positivo. Dall’indagine epidemiologica che ne è seguita sono stati tracciati i contatti stretti, in prevalenza avvenuti in ambito familiare".

Questa mattina all’Azienda Ospedaliera “Santa Maria” di Terni, invece, "sono state sottoposte a controllo sei persone, cinque di loro sono risultate negative mentre la figlia, totalmente asintomatica, ha contratto l’infezione ed è stata posta in isolamento domiciliare con i genitori".

L’indagine condotta dalla rete sanitaria territoriale della Usl Umbria 2 di Terni "ha impegnato anche i presidi di Orvieto delle Usca e del servizio di Prevenzione che, dopo aver riscontrato sintomi febbrili anche nella madre di uno dei due coniugi, ne hanno disposto prontamente il trasferimento all’Azienda Ospedaliera di Terni. Sottoposta a test è risultata positiva ed è attualmente ricoverata nel reparto di Malattie Infettive. Per i tre componenti del nucleo familiare dell’anziana signora di Orvieto sono stati disposti invece l’isolamento fiduciario e la sorveglianza sanitaria, in attesa dei tamponi rinofaringei che saranno eseguiti domani mattina".