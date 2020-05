Residenza 'San Bernardino' libera dal Covid: tutti negativi i tamponi delle suore e del personale

Mentre arrivano altri segnali confortanti dall'ultimo bollettino della Regione Umbria sull'emergenza coronavirus, buone notizie arrivano anche dalla residenza “San Bernardino” di Porano, un pensionato che ospita suore anziane oggetto di approfondita attività di screening da parte del distretto di Orvieto dell’Azienda Usl Umbria 2 e del dipartimento di Prevenzione - servizio di Igiene e Sanità Pubblica. Anche il secondo tampone rinofaringeo effettuato su tutte le religiose che risiedono nella struttura e su tutto personale dipendente ha infatti dato esito negativo, confermando sia la piena guarigione dei soggetti positivi al Covid-19 che la negatività per quanti non sono mai venuti a contatto con il virus.

Tale attività di sorveglianza sanitaria ha riguardato complessivamente 17 dipendenti della struttura, 16 suore risultate nelle scorse settimane positive al Coronavirus e altre 16 suore già negative ai test. Il dottor Massimo De Fino, commissario straordinario della Usl Umbria 2, esprime grande soddisfazione per il felice epilogo di una vicenda che ha generato molta apprensione, ma che è stata gestita al meglio dai servizi e dai professionisti dell’azienda sanitaria. “Il risultato per tutti negativo del secondo test - ha dichiarato - è la conferma dell’efficacia e della tempestività delle azioni messe in campo dall’Azienda Usl Umbria 2 per contenere la diffusione del virus in una struttura ‘a rischio’ come quella di Porano e dell’opera costante di monitoraggio garantita in queste settimane dal personale sanitario del distretto di Orvieto e dal servizio di Igiene e Sanità Pubblica, che ringrazio per lo sforzo straordinario profuso”.