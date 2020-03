Coronavirus, chi gironzola in macchina e chi cerca asparagi: fioccano le prime maxi-multe

Dopo l'aumento delle sanzioni disposto dal governo Conte continuano a ritmi ancora più serrati i controlli delle forze dell'ordine, impegnate a far rispettare le norme-anticontagio adottate dall'esecutivo per arginare l'emergenza coronavirus.

MAXI-MULTE A PERUGIA - Le prime multe da 400 euro (si va da questa cifra a un massimo di 4mila euro) sono state elevate anche a Perugia, dove gli agenti della polizia locale con gli agenti della questura hanno fermato due uomini (un italiano e un albanese) che giravano in macchina senza un giustificato motivo. Per loro è scattata la sanzione che potrà essere aumentata fino a un terzo, essendo stati fermati a bordo di un veicolo, e l'albanese - che era senza documenti - è stato anche portato in questura dalla Polizia di Stato per il foto segnalamento.

ASPARAGI - Altre due denunce sempre nell'ambito sono poi scattate a Passignano sul Trasimeno, dove i militari della locale stazione del corpo Forestale dei Carabinieri hanno sorpreso due residenti che si erano allontanati dalla propria abitazione per cercare asparagi.