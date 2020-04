Coronavirus, Pasquetta dedicata alla sanificazione nel Comune di Spello

L'Umbria è ancora alle prese con l'emergenza coronavirus e a Spello continua l’attività di sanificazione straordinaria dei luoghi sensibili per prevenire la diffusione del contagio. L’intervento, svolto ieri pomeriggio (13 aprile, lunedì di Pasquetta) grazie alla sinergia tra il Comando regionale dei Vigili del Fuoco e il gruppo Comunale di protezione civile operativo attraverso il Coc del Comune, ha coinvolto piazze e spazi comuni in attesa di ulteriori interventi in alcuni tratti del centro storico e zone specifiche della periferia della città.

“Con l’obiettivo di mettere in atto ogni misura volta a contrastare il diffondersi del contagio - afferma Enzo Napoleoni, assessore comunale ai Lavori pubblici - abbiamo eseguito la sanificazione degli spazi antistanti gli uffici di pubblico interesse, come Ufficio postale e Banche e quelli dei principali esercizi commerciali; l’attività ha coinvolto anche i centri abitati di Capitan Loreto e San Felice. Un ringraziamento va alla squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Foligno, ai volontari del Gruppo comunale di Protezione civile e alla Polizia Municipale di Spello per la preziosa opera e professionalità dimostrata”.

