Coronavirus, un nuovo positivo a Gubbio: ricoverato a Villa Muzi

Un nuovo caso di coronavirus a Gubbio. Tra le persone risultate positive al Covid-19 nella giornata di ieri (giovedì 2 luglio), figura infatti anche un operaio residente fuori regione che alloggiava in un albergo dell'eugubino. Il caso è stato individuato grazie all’indagine epidemiologica partita in seguito alla scoperta di un positivo in Toscana.

L'uomo, asintomatico, è stato trasferito a Villa Muzi di Città di Castello. Il proprietario dell’albergo è stato sottoposto al tampone, così come i suoi familiari e un collaboratore, tutti risultati negativi. Di conseguenza, la struttura potrà continuare la sua normale attività dopo la già programmata sanificazione dei locali.