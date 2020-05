Coronavirus, bollettino Gubbio: un nuovo positivo finisce all'ospedale

Ceri amari a Gubbio, dove oggi (15 maggio) si sarebbe dovuta festeggiare la tradizionale Festa (annullata) e il centro storico è invece 'blindato', chiuso persino ai pedoni come i negozi che resteranno con le serrande abbassate anche domani. E come se non bastasse proprio oggi il sindaco Fillipo Mario Stirati ha dovuto aggiornare il bollettino cittadino dell'emergenza coronavirus: "In questa giornata particolare - spiega il primo cittadino in una nota - in cui emozioni, pensieri e ricordi legati alla nostra Festa dei Ceri che non possiamo vivere, stanno scandendo il trascorrere delle ore, ci dispiace dover comunicare, per dovere di trasparenza, un nuovo caso positivo al COVID 19, nel territorio comunale. Si tratta di una persona anziana ricoverata a Perugia".

Di qui l'invito a non 'abbassare la guardia' nella lotta al contagio anche in vista delle riaperture anticipate di tante attività, che da lunedì faranno entrare nel vivo la Fase 2 dell'emergenza: "Ribadiamo con forza la necessità di rispettare tutte le disposizioni vigenti per contrastare il contagio, soprattutto nella giornata di oggi che potrebbe alimentare l'emotività' e il desiderio di ritrovarsi, provocando assembramenti. Confidando nel senso di responsabilità di tutti colgo l'occasione per essere oggi più che mai vicino a tutti nell' abbraccio della nostra Festa e del tributo al nostro Patrono S Ubaldo".