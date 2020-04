Coronavirus, la mappa del contagio in Umbria al 19 aprile: tutti i casi comune per comune

Emergenza coronavirus in Umbria, il punto della situazione. Secondo i dati pubblicati dalla Regione e dalla Protezione civile, aggiornati alle ore 8 di domenica 19 aprile, sale a 1.348 il numero delle persone risultate positive al Covid-19 con soli 4 casi in più rispetto a ieri (17 aprile), mentre "gli attualmente positivi sono 645 (- 83), i guariti sono 645 (+ 86), risultano 209 clinicamente guariti (- 48) e i deceduti sono 58 (+1)" mentre "sono ricoverati in 138 (- 3)" e "di questi 30 (-2) sono in terapia intensiva". Le persone in isolamento domiciliare sono 1.471 (- 162)" e, sempre alla stessa data, risultano 11.617 (+471) persone uscite dall’isolamento". Nel complesso, entro le ore 8 del 19 aprile, "sono stati effettuati 25.155 tamponi (+ 1.065)".

Ecco la mappa del contagio con positivi, guariti, decessi e ricoveri comune per comune con i dati di Regione e Protezione civile aggiornati alle ore 10.20 di oggi (19 aprile):

CASI DI POSITIVITÀ

GUARITI

DECESSI

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

RICOVERI