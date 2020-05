Coronavirus in Umbria, la mappa del contagio al 7 maggio: tutti i dati comune per comune

Coronavirus in Umbria, il punto della situazione sull'emergenza: secondo i dati forniti dalla Regione e dalla Protezione Civile aggiornati alle ore 8 di oggi (giovedì 7 maggio) sono complessivamente 1.405 persone (+1 rispetto a ieri, 6 maggio) i casi di positività al Covid registrati in Umbria, mentre "gli attualmente positivi sono 195 (-20)".

Sempre secondo il bollettino odierno della Regione "i guariti sono 1140 (+21)" e "risultano 54 clinicamente guariti (+10)" mentre i deceduti sono 70 (invariato)". Dei 195 pazienti attualmente positivi "sono ricoverati in 56 (-8); di questi 9 (invariato) sono in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 769 (-7)" e, sempre alla stessa data, "risultano 17.004 (+235) persone uscite dall’isolamento". Nel complesso, entro le ore 8 di oggi (7 maggio), "sono stati effettuati 42.788 tamponi (+1460)".

Di seguito le mappe aggiornate alle ore 12.30 di oggi (7 maggio) per capire - con i dati comune per comune forniti dalla Regione e dalla Protezione Civile - quanti sono i pazienti positivi nei vari centri dell'Umbria, dove aumentano i guariti, dove calano i ricoverati e in quali ospedali vengono curati i pazienti in terapia intensiva...

CASI DI POSITIVITÀ

ATTUALMENTE POSITIVI

GUARITI

DECEDUTI

RICOVERATI

OSPEDALI, TERAPIA INTENSIVA

