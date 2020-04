Coronavirus, la mappa del contagio al 29 aprile: tutti i casi comune per comune

Emergenza coronavirus in Umbria, il punto della situazione: secondo i dati forniti dalla Regione e dalla Protezione Civile aggiornati alle ore 8 di oggi (mercoledì 29 aprile) sono complessivamente 1.391 (+12 rispetto a ieri, 28 aprile) i casi di positività al Covid registrati in Umbria - 991 (+2) nella Provincia di Perugia, 349 (+8) in quella di Terni e 52 (+2) da fuori regione - mentre "gli attualmente positivi sono 328 (-23)".

Sempre secondo il bollettino odierno della Regione "i guariti sono 997 (+34)" mentre risultano 67 clinicamente guariti (-9); i deceduti sono 66 (+1)" compreso il 78enne morto all'ospedale di Perugia di cui avevamo già dato conto nella mappa di ieri, al quale va però aggiunta la 98enne residente a Gubbio e morta all'ospedale di Pantalla (con il numero totale delle vittime che sale così a 67).

Dei 328 pazienti attualmente positivi "sono ricoverati in 93 (-4); di questi 16 (-1) sono in terapia intensiva", mentre "le "persone in isolamento domiciliare sono 945 (-36) e, sempre alla stessa data, risultano 14.902 (+308) persone uscite dall’isolamento". Nel complesso, entro le ore 8 del 29 aprile, "sono stati effettuati 34.937 tamponi (+1056)".

Di seguito le mappe aggiornate alle ore 10.45 di oggi (29 aprile) per capire - con i dati comune per comune forniti dalla Regione e dalla Protezione Civile - dove si si registrano i nuovi casi, dove aumentano i guariti, dove calano i ricoverati e in quali ospedali vengono curati i pazienti in terapia intensiva...

CASI DI POSITIVITÀ

ATTUALMENTE POSITIVI

GUARITI

DECEDUTI

RICOVERATI

OSPEDALI, TERAPIA INTENSIVA

