Coronavirus in Umbria, la mappa del contagio al 26 maggio: tutti i dati comune per comune

Coronavirus in Umbria, il punto sull'emergenza: secondo i dati forniti dalla Regione e dalla Protezione Civile, aggiornati alle ore 8 di oggi (martedì 26 maggio), salgono complessivamente 1.431 (+1 rispetto a ieri, 25 maggio) i casi di positività al Covid registrati dall'inizio della pandemia mentre gli attualmente positivi scendono a 49 (-4) e i decessi restano fermi a 75 (invariato).

Sempre secondo il bollettino odierno della Regione intanto "i guariti sono 1307 (+5)" e risultano "7 clinicamente guariti (-1)". Dei pazienti attualmente positivi "sono ricoverati in 14 (-1)" e 2 (dato invariato) di questi sono in terapia intensiva. "Le persone in isolamento contumaciale sono 35 (-3, l’indicatore è riferito esclusivamente ai positivi isolati)" e nel complesso, entro le ore 8 di oggi (26 maggio), "sono stati effettuati 64.996 tamponi (+1097)".

Di seguito le mappe della 'dashboard' istituzionale aggiornate alle ore 11.27 di oggi (26 maggio) per capire - con i dati comune per comune forniti da Regione e Protezione Civile - come sono distribuiti sul territorio umbro e nei vari ospedali i pazienti positivi, i guariti, i deceduti, i ricoverati e quelli in terapia intensiva...

CASI DI POSITIVITÀ

ATTUALMENTE POSITIVI

GUARITI

DECEDUTI

RICOVERATI

OSPEDALI, TERAPIA INTENSIVA

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Continua a leggere >>>