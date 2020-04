Coronavirus, la mappa del contagio al 23 aprile: tutti i casi comune per comune

Coronavirus in Umbria, il punto della situazione sull'emergenza. Secondo i dati di Regione e Protezione Civile aggiornati alle ore 8 di oggi (giovedì 23 aprile) sono 1.362 persone (+ 5 rispetto a ieri) i casi di positività al Covid-19 registrati finora in Umbria, con gli attualmente positivi che sono 489 (-21). I guariti sono invece 812 (+26) mentre risultano 134 clinicamente guariti (-5) e i deceduti sono 61 (invariato). Dei 489 pazienti al momento positivi sono attualmente ricoverati in 119 (+2) e di questi 19 (-1) sono in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono intanto 1.243 (-40) mentre risultano 13.414 (+394) le persone uscite dall’isolamento. Nel complesso, entro le ore 8 del 23 aprile, sono stati effettuati 29.011 tamponi (+1356). Di seguito le mappe aggiornate per capire (comune per comune) dove si si registrano i nuovi casi, dove aumentano i guariti, dove calano i ricoverati e in quali ospedali vengono curati i pazienti in terapia intensiva...

