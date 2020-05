Coronavirus in Umbria, la mappa del contagio al 19 maggio: tutti i dati comune per comune

Il punto sull'emergenza coronavirus in Umbria: secondo i dati forniti dalla Regione e dalla Protezione Civile aggiornati alle ore 8 di oggi (martedì 19 maggio) sono complessivamente 1.427 (+3 rispetto a ieri) i casi di positività al Covid registrati dall'inizio della pandemia, mentre gli attualmente positivi sono 82 (-10) secondo la 'dashboard' della Regione aggiornata alle ore 13.56 di oggi (e non più 81 come comunicato precedentemente).

Una correzione rispetto al bollettino mattutino della Regione anche nel numero dei deceduti, che da 74 nella 'dashboard' scende di nuovo a 73 (lo stesso di ieri): ad essere inizialmente considerato ed evidentemente poi scorporato dal conteggio dovrebbe essere il decesso di un paziente originario di Città di Castello, morto però all'ospedale di Siena. Confermati invece i dati sui guariti che "sono 1272 (+13)" mentre "risultano 15 clinicamente guariti (dato invariato)". Degli 82 pazienti attualmente positivi "sono ricoverati in 27 (+1)" e 2 (invariato) di questi sono in terapia intensiva. "Le persone in isolamento domiciliare sono 503 (-74)" e, sempre alla stessa data, "risultano 20.641 (+530) persone uscite dall’isolamento". Nel complesso, entro le ore 8 di oggi (18 maggio), "sono stati effettuati 57.804 tamponi (+1525)".

Di seguito le mappe aggiornate alle ore 13.56 di oggi (19 maggio) per capire - con i dati comune per comune forniti dalla Regione e dalla Protezione Civile - dove si sono registrati i nuovi casi e come sono distribuiti sul territorio umbro e nei vari ospedali i pazienti attualmente positivi, i guariti, i ricoverati e quelli in terapia intensiva...

CASI DI POSITIVITÀ

ATTUALMENTE POSITIVI

GUARITI

DECEDUTI

RICOVERATI

OSPEDALI, TERAPIA INTENSIVA

