Coronavirus in Umbria, la mappa del contagio al 17 aprile: tutti i casi comune per comune

Coronavirus in Umbria, il punto della situazione. Secondo i dati della Regione e della Protezione Civile aggiornati alle ore 8 di oggi (venerdì 17 aprile) "1.337 persone (+ 8 rispetto a ieri) in Umbria risultano positive al virus Covid-19, mentre gli attualmente positivi sono 788 (- 38).

I guariti invece "sono 492 (+ 44); risultano 294 clinicamente guariti (+ 4); i deceduti sono 57 (+ 2)". Dei 1.337 pazienti positivi "attualmente sono ricoverati in 142 (- 7); di questi 31 (- 2) sono in terapia intensiva". Per quanto riguarda poi le persone in isolamento domiciliare, "sono 1.771 (- 134); sempre alla stessa data, risultano 10.540 (+ 702) persone uscite dall’isolamento. Nel complesso entro le ore 8 del 16 aprile, sono stati eseguiti 22.802 tamponi (+ 1.331)".

LA MAPPA - Ecco la mappa del contagio, comune per comune, secondo i dati pubblicati dalla Regione Umbria e dalla Protezione Civile e aggiornati alle ore 12.44 di oggi (venerdì 17 aprile): Acquasparta 6, Allerona 3, Alviano 1, Amelia 4, Arrone 6, Assisi, 31, Attigliano 0, Avigliano Umbro 0, Baschi 8, Bastia Umbra 25, Bettona 2, Bevagna 3 (+1 rispetto a ieri), Calvi dell’Umbria 1, Campello sul Clitunno 1, Cannara 0, Cascia 9, Castel Giorgio 20, Castel Ritaldi 5, Castel Viscardo 11, Castiglione del Lago 23, Cerreto di Spoleto 0, Citerna 4, Città della Pieve 21, Città di Castello 116, Collazzone 5, Corciano 35, Costacciaro 5, Deruta 15, Fabro 0, Ferentillo 1, Ficulle 0, Foligno 39 (+1), Fossato di Vico 0, Fratta Todina 5, Giano dell’Umbria 5, Giove 33, Gualdo Cattaneo 19, Gualdo Tadino 7, Guardea 0, Gubbio 72 (+1), Lisciano Niccone 0, Lugnano in Teverina 3, Magione 18, Marsicano 14, Massa Martana 3, Monte Castello di Vibio 0, Montecastrilli 4, Montecchio 2, Montefalco 0, Montefranco 3, Montegabbione 0, Monteleone di Spoleto 0, Monteleone d'Orvieto 0, Monte Santa Maria Tiberina 0, Montone 0, Narni 6, Nocera Umbra 6, Norcia 5, Orvieto 51, Otricoli 0, Paciano 0, Panicale 9, Parrano 0, Passignano sul Trasimeno 5, Penna in Teverina 0, Perugia 325 (+1), Piegaro 1, Pietralunga 5, Poggiodomo 0, Polino 0, Porano 30, Preci 4, San Gemini 16, San Giustino 16, Sant’Anatolia di Narco 0, San Venanzo 1, Scheggia e Pascelupo 2, Scheggino 0, Sellano 0, Sigillo 2, Spello 6, Spoleto 27, Stroncone 6, Terni 107 (+4), Todi 5, Torgiano 22, Trevi 6, Tuoro sul Trasimeno 0, Umbertide 28, Valfabbrica 8, Vallo di Nera 0, Valtopina 1.