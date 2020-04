Coronavirus, i dati aggiornati al 1° Aprile: frena ancora il numero dei contagiati, 4358 persone fuori dall'isolamento

I numeri, secondo l'ultimo bollettino della Regione Umbria, fanno ben sperare. Se alla data di ieri risultavano positive al virus Covid, 1078 persone, alle 8 di questa mattina sono 1095 (37 sono di fuori regione, 822 sono residenti nella provincia di Perugia e 236 in quella di Terni) con una crescita molto rallentata.

Buone notizie anche sul fronte dei guariti: 15 in totale, di cui 9 residenti nella provincia di Perugia, 6 in quella di Terni. Sono invece 179 i clinicamente guariti, di cui 123 residenti nella provincia di Perugia e 56 in quella di Terni. I pazienti clinicamente guariti sono quelli che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche come febbre, rinite, tosse, mal di gola e, nei casi più gravi, polmonite con insufficienza respiratoria, diventa asintomatico pur risultando ancora positivo al test. In questo caso, pur non essendo più necessario il ricovero, il paziente non può ritornare alla vita di comunità perché ancora con una carica virale elevata. Il paziente ufficialmente guarito invece, è colui che risulta negativo in due test consecutivi, effettuati a distanza di 24 ore uno dall’altro.

Nessun nuovo decesso è stato registrato questa mattina in Umbria. In totale, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, si contano 37 vittime in totale. La situazione dei ricoveri nei nostri ospedali, 218 in totale (45 in terapia intensiva) risulta così essere distribuita: Al Santa Maria della Misericordia ci sono 72 pazienti mentre 19 sono in terapia intensiva. A Terni, all'ospedale Santa Maria, sono ricoverate 58 persone e 14 sono in terapia intensiva. A città di Castello si registrano 35 pazienti, 7 in terapia intensiva. A Pantalla 42 ricoveri, a Orvieto 5 (in terapia intensiva) e 6 a Foligno.

Le persone in osservazione sono 2944: di questi, 2156 sono nella provincia di Perugia e 788 in quella di Terni. Sempre alla stessa data risultano 4358 persone uscite dall’isolamento, di cui 3490 nella provincia di Perugia e 868 in quella di Terni. Nel complesso entro le ore 8 di oggi, sono stati eseguiti 9080 tamponi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.