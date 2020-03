Coronavirus, bollettino medico sui contagiati in Umbria: aumentano i casi, 107 i positivi (tutti i dati)

Nuovo bollettino medico sulla diffusione del coronavirus in Umbria, dati aggiornati alla mezzanotte del 13 marzo: sono salite da 75 a 107 le persone positive, 59 nella provincia di Perugia e 48 in quella di Terni.

Di questi sono ricoverati in 32, di cui 19 nel reparto di malattie infettive dell'Ospedale di Perugia e 13 in quello di Terni. Dei 32 ricoverati, 11 sono in terapia intensiva, 6 nell’ospedale di Perugia e 5 in quello di Terni.

Le persone in osservazione sono 1734: di questi, 1206 sono nella provincia di Perugia e 528 in quella di Terni. Nel complesso entro le ore 24 del 13 marzo, sono stati eseguiti 748 tamponi.