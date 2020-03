Coronavirus, il Comune di Foligno disattiva i parchimetri e 'stoppa' il disco orario

Parcometri e dischi orari messi a parte a Foligno dove l'amministrazione comunale - tra le varie misure adottate per contenere il diffondersi del Covid-19 - ha deciso da oggi (martedì 31 marzo) di disattivare i primi e sospendere la sosta regolamentata dai secondi durante l'emergenza sanitaria.

“Dal 31 marzo 2020 tutti i parcometri presenti nelle aree di parcheggio gestite dal Comune di Foligno saranno disattivati ha spiegato il sindaco Stefano Zuccarini -, consentendo quindi la sosta dei mezzi senza alcun pagamento. Al tempo stesso abbiamo anche scelto di sospendere la regolamentazione della sosta mediante disco orario. La scelta è legata al massimo rispetto delle normative relative al contenimento dell’emergenza Coronavirus - onde evitare gli spostamenti dovuti all’aggiornamento del disco orario e del versamento per il pagamento dei ticket di sosta. Restano ovviamente attive le telecamere di controllo dell’accesso alla zona a traffico limitato, così come le fasce orarie già previste sino a giugno”.

È stata firmata l’ordinanza che regolerà la zona a traffico limitato (Ztl) nel centro storico fino al prossimo 1 giugno con la sospensione su tutto il territorio comunale - durante l’emergenza sanitaria in corso - della regolamentazione con sosta mediante l’utilizzo del disco orario e la disattivazione dei parcometri nelle aree di parcheggio gestite direttamente dal Comune. Si ricorda che è soppresso il senso di marcia in via Cairoli per i veicoli provenienti da Piazza San Francesco e diretti in via del Cassero con obbligo di svolta a destra per i veicoli in uscita da Piazza San Francesco e diretti verso via Cairoli.

La Ztl in via Mazzini è in funzione a partire dall’intersezione con la via Cairoli con orario di transito dalle 11 alle 13 e dalle ore 17 alle 01 nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi e dalle 14 alle 01 la domenica e e giorni festivi; in vigore i seguenti orari della Ztl in via Mazzini, nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle ore 19,30. Sono questi gli orari delle altre vie interessate interessate dalla Zona a Traffico: varco Ztl di via San Giovanni dell’Acqua all’altezza dell’intersezione con via Isolabella e varco Ztl di Via XX Settembre all’altezza dell’intersezione con la Piazza San Giacomo nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle 19,30 alle 24, e nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi inizio del divieto alle 19,30 e la cessazione del medesimo alle 01 del giorno seguente; la domenica ed i giorni festivi inizio del divieto alle 14 e cessazione del medesimo alle 01; varco Ztl di Via Garibaldi all’altezza dell’intersezione con Piazza Giacomini nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle 20 alle 24, e nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi inizio del divieto alle 20 e la cessazione del medesimo alle 01 del giorno seguente; nonché la domenica ed i giorni festivi inizio del divieto alle 14 e cessazione del medesimo alle ore 01.

Sono fatte salve le presenti categorie di utenti e di veicoli autorizzati al transito ed alla sosta nella suddetta zona a traffico Limitato e per tutto il periodo della emergenza sanitaria in atto, anche i veicoli di proprietà, o comunque nella disponibilità, ovvero in uso ai soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività consentite dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, e destinati alla consegna a domicilio di beni di prima necessità alla cittadinanza, e il cui accesso risulti comunque necessario per l’erogazione di servizi alla popolazione.

È stato sospeso su tutto il territorio comunale e per tutto il periodo della emergenza sanitaria in corso la regolamentazione della sosta mediante l’utilizzo del disco orario, nonché la disattivazione dei parcometri in tutte quelle aree di parcheggio di superficie e gestite in proprio dal Comune di Foligno che rientrano nel perimetro delle “mura urbiche”, dove la sosta è consentita subordinatamente al pagamento delle tariffe orarie.