Coronavirus, il Comune di Cascia consegna mascherine alla popolazione

Proseguirà anche oggi (mercoledì 8 aprile) nel Comune di Cascia la consegna di mascherine alla popolazione, dopo che già ieri sono state distribuite a diversi cittadini queste protezioni utili per prevenire il contagio da Covid-19. "La consegna - scrive l'amministrazine Comunale sui suoi profili social ufficiali - sarà effettuata grazie all' ausilio della Protezione Civile Valnerina nelle frazioni e della Misericordia Angela Paoletti a Cascia capoluogo. Chiunque avesse dubbi sull' attendibilità delle persone che effettuano la consegna, rendiamo noto che per la protezione Civile sarà incaricato Roberto Persiani e i suoi volontari, per la Misericordia Pio Laura Paoletti e i suoi confratelli".

Non si fermano intanto le altre attività di contrasto al coronavirus: "Il Comune - si legge ancora nella nota - comunica inoltre che nei prossimi giorni sarà effettuata a Cascia e frazioni la #disinfezione delle strade ad opera dei Vigili del Fuoco. Si ricorda che ogni nuova informazione sarà comunicata dal sindaco (Mario De Carolis, ndr) attraverso i canali istituzionali".

