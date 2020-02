Coronavirus in Umbria, lo Spallanzani conferma i due casi positivi. Coletto: "Situazione sotto controllo"

E arriva la conferma dello Spallanzani sui due casi di coronavirus in Umbria. Spiega una nota della Regione Umbria: "La Direzione regionale sanità informa che l’Istituto Superiore di Sanità ha confermato entrambi i casi risultati positivi al laboratorio di riferimento regionale". I due uomini - uno di Foligno e uno di Montecastrilli - sono in buone condizioni di salute e si trovano in isolamento a casa.

Intanto, spiega l'assessore regionale alla Salute, Luca Coletto, "sono passate da una media di 350 al giorno della scorsa settimana, alle 200 di oggi le telefonate ricevute dagli operatori che rispondono al “Nus” (Numero Umbria sanità 800636363, a disposizione dei cittadini per chiarimenti sulla diffusione e prevenzione dell’infezione da coranavirus".

L'ordinanza, comunque, resta attiva e identica: “Lo scorso fine settimana, dopo la notizia dei focolai in alcune regioni italiane – ha detto l’assessore – al numero verde regionale sono arrivate moltissime chiamate di cittadini fortemente preoccupati. Da ieri la situazione si sta normalizzando e gli operatori, dalle 5 postazioni attive dalle 8 del mattino alle 20, nella giornata di oggi hanno ricevuto 200 chiamate da persone che chiedono informazioni sui due casi registrati in Umbria e se ci sono nuove ordinanze che modificano le disposizioni precedenti. Gli operatori – continua l’assessore – stanno rassicurando i cittadini che non c'è alcun focolaio del coronavirus in Umbria e che, al momento, non cambia nulla rispetto alle misure già adottate”.

L’assessore, per rassicurare la comunità umbra, sottolinea che “i due casi che si sono verificati sono di importazione e in questo momento non ci sono nuove situazioni all’attenzione dei medici delle strutture sanitarie umbre”.

"La task force regionale - sottolinea Coletto - monitora il territorio 24 ore al giorno per garantire la salute ai cittadini, ma anche per favorire una vita sociale e produttiva che scorra sui binari della normalità".