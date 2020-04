Coronavirus, due nuovi pazienti negativizzati a Città della Pieve

Nessun nuovo caso di coronavirus e 2 negativizzati a Città della Pieve. Questa la buona notizia data ieri (7 aprile) nella Giornata Mondiale della Salute dal sindaco Fausto Risini, con 7 cittadini attualmente positivi al Covid-19 e il numero dei negativizzati che sale così a 14.

Coronavirus, l'Umbria avrà un ospedale da campo per le emergenze: 30 i posti

"Nella Giornata Mondiale della Salute - ha scritto ieri in una nota il primo cittadino - vorrei cogliere l'occasione per rivolgere, ancora una volta, il nostro pensiero ed il nostro più sentito ringraziamento a tutti coloro che, da oltre un mese a questa parte, stanno combattendo in prima fila contro questa pandemia ed a tutti coloro che, in vario modo, contribuiscono lavorando con noi in maniera volontaria e disinteressata, sostenendo, supportando e rafforzando la nostra comunità".

E guardando alle risposte che nel mondo i governi stanno dando di fronte alla pandemia, Risini sfoggia il suo orgoglio italiano: "Non so voi, ma io sono orgoglioso del nostro Paese, pur con tutti i suoi limiti. E torno a ribadire nel mio piccolo che la salute è un diritto di tutti, non una merce, e che per tutelarla servono servizi sanitari pubblici, universalistici e basati sulla solidarietà. Oggi, questa consapevolezza rinvigorita dalla linfa di una dura esperienza, deve permetterci di proseguire, con coraggio e senza indugi, verso la lotta alla tutela di questo diritto inalienabile. Il diritto alle cure per tutti, il diritto alla vita ed il rispetto della persona umana".

