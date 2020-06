Coronavirus in Umbria, il bollettino del 10 giugno: un nuovo caso, ma calano gli attualmente positivi

Dopo i tre di ieri, oggi (mercoledì 10 giugno) in Umbria c'è un nuovo caso di contagio da coronavirus (a fronte di 939 tamponi effettuati, con il totale che sale a 78.366) e diventano così 1.436 (+1) le persone risultate positive al Covid-19 dall'inizio dell'epidemia. Secondo i dati della Regione e della Protezione Civile, aggiornati alle 11.03, calano però a 36 (-1 rispetto a ieri) gli attualmente positivi.

Aumentano infatti i guariti che ora sono 1.324 (+2), mentre restano 8 i clinicamente guariti così come fermo a 76 rimane il numero dei decessi. Sale però a 276 (+29) il numero delle persone in isolamento, così come quello dei pazienti ricoverati negli ospedali umbri che adesso sono 15 (+1), mentre sempre 2 sono quelli in terapia intensiva.