Coronavirus Umbria, il bollettino del 7 aprile: frenano ancora i contagi, cinque nuovi decessi

Coronavirus, la situazione in Umbria al 7 aprile. Frenano ancora i contagi: registrati dieci nuovi casi su 701 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. La seconda notizia positiva è che scende il numero dei pazienti affetti da Covid-19 ricoverati nelle terapie intensive degli ospedali dell'Umbria: alle 8 di martedì 7 aprile sono 41, in calo di cinque persone. Aumentano, purtroppo, i morti: sono 49 in Umbria dall'inizio dell'emergenza, con cinque nuovi decessi nelle ultime 24 ore.

Ecco il bollettino ufficiale della Regione Umbria del 7 aprile: "Dai dati aggiornati alle ore 8 di martedì 7 aprile, 1263 persone (+ 10 rispetto a ieri) in Umbria risultano positive al virus Covid-19, di cui 933 in provincia di Perugia (+ 4 rispetto a ieri) e 288 in quella di Terni (+ 4 rispetto a ieri); i guariti sono 89 (+ 5 rispetto a ieri), di cui 67 provincia di Perugia (+ 4 rispetto a ieri) e 22 in quella di Terni (+ 1). Risultano 279 clinicamente guariti (+26), di cui 204 residenti nella provincia di Perugia (+27) e 75 (-1) in quella di Terni".

I deceduti, spiega la Regione, "sono 49 (+ 5 rispetto a ieri): 28 (+3) residenti nella provincia di Perugia e 17(+2) in quella di Terni, 4 di fuori regione".

Dei 1263 pazienti positivi (dei quali 42 provengono da fuori regione, +2 rispetto a ieri) "attualmente sono ricoverati in 198 (-7): di questi, 140 (-6) sono residenti nella provincia di Perugia e 49 (-1) in quella di Terni, 9 sono di fuori regione. I ricoveri nell’ospedale di Perugia sono 57 (-3), 52(-2) in quello di Terni, 35 (+1) a Città di Castello, 41 a Pantalla, 5 (invariato) a Orvieto, 8 (-2) a Foligno. Dei 198 ricoverati, 41 (-5) sono in terapia intensiva, 13 (-4) nell’ospedale di Perugia, 14 (-1) in quello di Terni, 7 (invariato) a Città di Castello, 5 in quello di Orvieto (invariato), 2 (invariato) a Foligno".

Le persone in isolamento domiciliare "sono 4284 (-198): di questi, 3628 (-80) sono nella provincia di Perugia e 656 (-118) in quella di Terni. Sempre alla stessa data, risultano 6157 (+198) persone uscite dall’isolamento, di cui 4890 (+80) nella provincia di Perugia e 1267 (+118) in quella di Terni". Nel complesso entro le ore 8 del 6 aprile, spiega la Regione Umbria, "sono stati eseguiti 13274 tamponi (+701)".

