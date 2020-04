Coronavirus, buone notizie da Gualdo Tadino: c'è un nuovo guarito

Trend positivo dell'Umbria rispetto all'emergenza coronavirus e buone notizie arrivano anche da Gualdo Tadino, dove oggi (mercoled' 22 aprile) si registra la guarigione definitiva di un altro paziente. Soddisfatto il sindaco Massimiliano Presciutti: "Entro la settimana dovremmo avere la notizia che tutti attendiamo, cioè la guarigione definitiva degli altri 5 pazienti già clinicamente guariti.

POSTE E RIFIUTI - "Vi informo inoltre - ha spiegato ancora il primo cittadino - che tutti gli uffici postali sono tornati operativi con i seguenti orari: Piazza Mazzini da lunedì a sabato 8.20-13.30; Via Flaminia lunedì-mercoledì-venerdì 8.20-13.30; Pieve di Compresseto sabato 8.20-13.30; Gaifana lunedì-mercoledì-venerdì 8.20-13.30". Sui servizi, per quanto riguarda gli sfalci e gli ingombranti, sono disponibili tutte le informazioni sul profilo Facebook del Comune e si può contattare e potete contattare direttamente 'Esa' (il servizio è garantito su tutto il territorio).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

FASE 2 E 25 APRILE - Nel pomeriggio di domani (gioved' 23 aprile) è in porgramma intanto il primo importante appuntamento in video conferenza con le categorie produttive e le rappresentanze sociali per iniziare a programmare la ripartenza. "Vi informo che per la festa nazionale del 25 Aprile - è in programma una diretta streaming sui nostri profili social, su Gualdo News ed in radio su Erreti 101.100, con la trasmissione in diretta della cerimonia da Piazza Martiri in onore di tutti i caduti con l’Inno di Mameli e Bella Ciao a partire dalle 12. Come vedete ce la stiamo mettendo tutta restiamo uniti siamo una grande comunità sarà dura ma vinceremo noi".