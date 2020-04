Coronavirus, due guariti a Deruta dove si aspettano le ultime domande per i buoni spesa

Una buona notizia quella data dal sindaco Michele Toniaccini nella tarda serata di martedì 7 aprile sui profili social ufficiali del Comune di Deruta: "Sono felice di comunicare che oggi altri due nostri concittadini sono stati dichiarati guariti vincendo la battaglia personale contro il Covid-19. Un caro saluto a tutti... Forza Deruta" ha detto il primo cittadino facendo il consueto punto giornaliero sull'emergenza coronavirus nella città della ceramica.

Sul sito del Comune sono stati intanto pubblicati i moduli per il rilancio dei buoni spesa messi a disposizione dall'amministrazione per i nuclei familiari più esposti agli effetti economici dell’emergenza Covid-19 ma anche di coloro che si trovano in stato di bisogno, riservando la priorità a coloro che non sono assegnatari di alcun sostegno pubblico. Per ricevere il buono spesa va compilato il modello e inviato via mail entro le ore 13 di mercoledì 8 aprile a comune.deruta@postacert.umbria.it oppure a assistentesociale@comunederuta.gov.it (per info info è possibile telefonare allo 075.97.28.632).