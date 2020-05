Coronavirus in Umbria: cala il numero di positivi e ricoverati, ma c'è un nuovo decesso

Ancora segnali positivi dal bollettino della Regione Umbria sull'emergenza coronavirus, con un solo nuovo caso registrato nelle ultime ore nonostante l'alto numero di tamponi effettuati. Continua a calare il numero degli attuali positivi grazie al costante aumento dei guariti, scende poi quello dei pazienti ricoverati e in terapia intensiva anche se purtroppo c'è da registrare il 71esimo decesso dall'inizio della pandemia.

Ecco il bollettino: "Questi i dati al momento disponibili e aggiornati alle ore 8 di venerdì 8 maggio: complessivamente 1.406 persone (+1 rispetto a ieri) in Umbria sono risultate positive al virus Covid-19, gli attualmente positivi sono 180 (-15). I guariti sono 1155 (+15); risultano 61 clinicamente guariti (+7); i deceduti sono 71 (+1)".

Dei pazienti positivi attualmente "sono ricoverati in 53 (-3); di questi 6 (-3) sono in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 758 (-11), sempre alla stessa data risultano 17.331 (+327) persone uscite dall’isolamento. Nel complesso, entro le ore 8 dell’8 maggio, sono stati effettuati 44.223 tamponi (+1435)".