Coronavirus, il bollettino del 9 aprile in Umbria: positivi 9 tamponi sugli oltre mille eseguiti, 14 i guariti

Ancora segnali positivi arrivano oggi (giovedì 9 aprile) dagli ultimi aggiornamenti della Regione sull'emergenza coronaviris in Umbria. Il numero dei contagiati sale ancora ma di sole 9 unità (ieri erano stati 26 in più i positivi) nonostante sia aumentato il numero dei tamponi eseguiti (1064, +264 rispetto alle 24 ore precedenti), mentre continua a crescere quello dei guariti (14) e dei clinicamente guariti (25). Purtroppo c'è da regisrate un decesso in più (con i morti che salgono a 51), ma per fortuna diminuiscono i pazienti in terapia intensiva (39 rispetto ai 42 di ieri).

Il bollettino integrale del 9 aprile della Regione Umbria: "Dai dati aggiornati alle ore 8 di mercoledì 9 aprile, 1298 persone (+9 rispetto a ieri) in Umbria risultano positive al virus Covid-19, di cui 947 in provincia di Perugia (+6) e 305 in quella di Terni (+2), 46 sono di fuori regione (+1); gli attualmente positivi sono ad oggi 1113, di cui 807 in provincia di Perugia e 264 in quella di Terni; i guariti sono 134 (+14), di cui 110 in provincia di Perugia (+15) e 24 in quella di Terni (-1). Risultano 321 clinicamente guariti (+25), di cui 248 residenti nella provincia di Perugia (+ 25) e 73 (=) in quella di Terni".

I deceduti invece "sono 51 (+1): 30 (+1) residenti nella provincia di Perugia e 17(=) in quella di Terni, 4 di fuori regione" mentre dei 1298 pazienti positivi attualmente "sono ricoverati in 192 (-4): di questi, 132 (-5) sono residenti nella provincia di Perugia e 50 (-1) in quella di Terni, e 9 sono di fuori regione. I ricoveri nell’ospedale di Perugia sono 53 (-3), 55(=) in quello di Terni, 31 (-3) a Città di Castello, 41(+2) a Pantalla, 5 (=) a Orvieto, 7 (=) a Foligno. Dei 192 ricoverati, 38 (-3) sono in terapia intensiva, 13 (-1) nell’ospedale di Perugia, 12 (-2) in quello di Terni, 7 (=) a Città di Castello, 5 in quello di Orvieto (=), 2 (=) a Foligno".

Le persone in isolamento domiciliare "sono 3545 (-332): di questi, 2912 (-337) sono nella provincia di Perugia e 633 (+5) in quella di Terni. Sempre alla stessa data, risultano 6997 (+392) persone uscite dall’isolamento, di cui 5624 (+337) nella provincia di Perugia e 1373 (+55) in quella di Terni". Nel complesso entro le ore 8 del 9 aprile, "sono stati eseguiti 15170 tamponi (+1064)".

#coronavirusumbria: dai dati aggiornati alle ore 8 di giovedì 9 aprile, 1298 persone (+9 rispetto a ieri) in Umbria risultano positive al virus Covid-19...https://t.co/17Hp9WSdtL pic.twitter.com/ODWY4kMaM9
April 9, 2020