Coronavirus in Umbria, il bollettino dell'8 giugno: un nuovo guarito, calano i positivi

Un nuovo giorno 'a contagio zero' in Umbria, dopo che ieri un nuovo positivo aveva interrotto undici giorni di fila senza aumento dei contagiati, anche se il numero di tamponi effettuati nelle ultime ore è inferiore a quello del giorno precedente (+234 per un totale di 76.413).

Secondo i dati della Regione Umbria e della Protezione Civile, aggiornati alle 14.09 di oggi, restano infatti 1.432 le persone contagiate dal Covid-19 dall'inizio dell'epidemia, ma diminuisce il numero degli attuali positivi che ora sono 36 (-1), grazie all'aumento dei guariti che diventano 1.320 (+1). Scendono inoltre a 261 le persone in isolamento, mentre restano 12 pazienti ricoverati e sempre 2 sono quelli in terapia intensiva.