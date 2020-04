Coronavirus, il bollettino di Cascia: c'è un nuovo guarito, quattro in quarantena

I dati del bollettino pubblicato dalla Regione e dalla Protezione Civile inducono all'ottimismo, soprattutto perché continua a crescere il numero dei pazienti guariti dopo essere stati contagiati dal coronavirus. E ad annunciare oggi (mercoledì 15 aprile) una nuova guarigione è il Comune di Cascia.

"Alle ore 10:50 del giorno 15 aprile 2020 - scrive il sindaco Mario De Carolis sui profili social dell'amministrazione comunale - il Servizio Sanitario mi ha comunicato la guarigione di un' ulteriore persona risultata positiva al COVID-19 a Cascia. Allo stato attuale, la situazione nella nostra città è la seguente: 53 tamponi eseguiti con 9 casi risultati positivi, di cui 4 persone guarite, 4 in quarantena e un deceduto".

Il primo cittadino poi lancia un doppio messaggio: "Ringrazio tutti gli Operatori Sanitari, le Forze dell'ordine, i Vigili Urbani, i Volontari, per la collaborazione e il supporto. Ringrazio la popolazione per l' impegno messo nel rispettare tutte le regole di comportamento, questo ci ha permesso di contenere il contagio e la diffusione del virus. I giorni che verranno saranno particolarmente importanti e delicati. Qualsiasi comportamento al di fuori della norma, ci riporterebbe indietro di settimane. Non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia e continuare ad avere la massima attenzione per quelle che sono le norme igieniche, le distanze sociali; si raccomanda di uscire di casa solo per motivi improrogabili".