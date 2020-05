Coronavirus in Umbria, un caso su 1303 tamponi: calano i ricoverati, guariti sopra quota mille

Aumentano ancora i guariti, che superano quota mille, calano i ricoverati e gli attualmente positivi e nelle ultime 24 ore si registra un solo caso di contagio su 1303 tamponi eseguiti in Umbria. Purtroppo, secondo i dati del primo maggio della Regione, si registra un nuovo decesso. Calano anche le persone ricoverate in terapia intensiva.

Coronavirus, l'aggiornamento del Primo Maggio della Regione Umbria

"Questi i dati al momento disponibili e aggiornati alle ore 8 di venerdì 1 maggio - scrive la Regione Umbria nel bollettino ufficiale - : complessivamente 1.393 persone (+1 rispetto a ieri) in Umbria sono risultate positive al virus Covid-19, gli attualmente positivi sono 272 (-27). I guariti sono 1053 (+27); risultano 68 clinicamente guariti (+2); i deceduti sono 68 (+1)".

E ancora: "Dei pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 73 (-11); di questi 13 (-3) sono in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 905 (-40); sempre alla stessa data, risultano 15.742 (+840) persone uscite dall’isolamento. Nel complesso, entro le ore 8 di oggi 1 maggio, sono stati effettuati 37.762 tamponi (+1303)".