Coronavirus, il bollettino della Regione Umbria del 5 giugno: zero contagiati su quasi mille tamponi

Decimo giorno a contagio zero per l'Umbria. Nessun nuovo caso di coronavirus a fronte di quasi mille tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Aumentano i guariti e non ci sono nuovi ricoveri.

Coronavirus, il bollettino della Regione Umbria del 5 giugno

Questi i dati aggiornati alle ore 8 di venerdì 5 giugno: "Complessivamente - scrive la Regione Umbria - 1.431 persone (invariato) in Umbria sono risultate positive al virus Covid-19, gli attualmente positivi sono 37 (- 2). I guariti sono 1318 (+ 2); risultano 8 clinicamente guariti (invariato); i deceduti sono 76 (invariato)".

Dei pazienti positivi "attualmente sono ricoverati in 14 (-3); di questi 2 (invariato) sono in terapia intensiva". Le persone in isolamento contumaciale "sono 23 (+ 1), (l’indicatore è riferito esclusivamente ai positivi isolati)". E ancora: "Nel complesso, entro le ore 8 del 5 giugno, sono stati effettuati 74.142(+ 938) tamponi".