Coronavirus in Umbria, il bollettino del 4 luglio: un nuovo positivo e due guariti

Un nuovo caso di positività al coronavirus in Umbria su 909 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Secondo i dati della Regione Umbria del 4 luglio - pubblicati sulla dashboard - non ci sono nuovi decessi. Aumentano invece i guariti. Gli attualmente positivi scendono a 14. Stabili i dati dei ricoverati in ospedale - quattro persone - con le terapie intensive che restano ancora vuote. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus in Umbria sono 1353 i guariti, 1.447 i casi di positività al Covid, 80 i decessi e 99.397 tamponi eseguiti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.