Coronavirus in Umbria, altri quattro casi positivi e un morto: aumentano ancora i guariti e calano i ricoverati

Altri quattro casi di contagio su 993 tamponi effettuati. Il numero dei positivi in Umbria, però, cala di altri 58, arrivando così 510. Aumentano i guariti. E, purtroppo, anche i deceduti. Infine, altre 484 persone sono uscite dall’isolamento.

Ecco il bollettino della Regione Umbria del 22 aprile.

Questi i dati al momento disponibili e aggiornati alle ore 8 di mercoledì 22 aprile: 1.357 persone (+ 4 rispetto a ieri) in Umbria risultano positive al virus Covid-19, gli attualmente positivi sono 510 (- 58).

I guariti sono 786 (+ 61; risultano 139 clinicamente guariti(- 22); i deceduti sono 61 (+1).

Dei 1.357 pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 117 (- 12); di questi 20 (-2) sono in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.283 (-34); sempre alla stessa data, risultano 13.020 (+484) persone uscite dall’isolamento. Nel complesso, entro le ore 8 del 22 aprile, sono stati effettuati 27.655 tamponi (+ 993).