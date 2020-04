Coronavirus, dati incoraggianti anche a Umbertide: sette nuovi guariti

Dati in netto miglioramento anche a Umbertide per quanto riguarda l'emergenza coronavirus. A fare il punto della situazione è il sindaco Luca Carizia: “Il Dipartimento prevenzione-Servizio igiene e sanità pubblica della Usl Umbria 1 - spiega il sindaco Luca Carizia - ci ha dato comunicazione che nella giornata odierna nel nostro Comune non sono stati registrati nuovi casi di positività".

Diminuiscono dunque gli attuali postitivi: "Le autorità sanitarie ci hanno informato che altri sette umbertidesi sono guariti dal Coronavirus - ha aggiunto il sindaco -. Tutti loro erano in isolamento domiciliare. Attualmente i cittadini residenti nel Comune di Umbertide positivi al Covid-19 sono dieci, con due persone ricoverate in strutture sanitarie e otto (un soggetto è domiciliato in un territorio comunale differente dal nostro) in isolamento domiciliare”.