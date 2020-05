Coronavirus in Umbria, il bollettino del 19 maggio: tre nuovi casi su 1.525 tamponi e un decesso

Dopo una giornata 'statica' come quella di ieri è un bollettino più 'movimentato' quello di oggi, 19 maggio, con la Regione Umbria che registra tre nuovi casi di positività al coronavirus - conseguenza anche dei 1525 tamponi effettuati rispetto ai 323 del giorno precedente - ma vede diminuire sensibilmente il numero degli attuali positivi grazie al costante aumento dei guariti. Dati dunque incoraggianti, anche se c'è purtroppo da registrare un nuovo decesso, il 74esimo in Umbria dall'inizio della pandemia.

"Questi - si legge nel bollettino - i dati al momento disponibili e aggiornati alle ore 8 di martedì 19 maggio: complessivamente 1427 persone (+3) in Umbria sono risultate positive al virus Covid-19, gli attualmente positivi sono 81 (-11). I guariti sono 1272 (+13); risultano clinicamente guariti 15 ( invariato); i deceduti sono 74 (+1)".

"Dei pazienti positivi - prosegue la Regione - attualmente sono ricoverati in 27 (+1); di questi 2 (invariato) sono in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 503 (-74), sempre alla stessa data risultano 20.641 (+530) persone uscite dall’isolamento. Nel complesso, entro le ore 8 del 19 maggio, sono stati effettuati 57.804 tamponi (+1525)".