Coronavirus in Umbria, il bollettino del 18 maggio: nessun nuovo caso, aumentano ancora i guariti

Un bollettino 'statico' quello della Regione Umbria che fa il punto sull'emergenza coronavirus a oggi, 18 maggio. Dati comunque incoraggianti, con gli attuali positivi che continuano a calare e i guariti che aumentano rispetto a ieri, seppur di poco e a fronte di un numero di tamponi inferiore a quello dei giorni precedenti. Da registrare poi un ricovero in meno e la costante diminuzione delle persone in isolamento domiciliare.

"Questi - si legge nel bollettino - i dati al momento disponibili e aggiornati alle ore 8 di lunedì 18 maggio: complessivamente 1424 persone (invariato) in Umbria sono risultate positive al virus Covid-19, gli attualmente positivi sono 92 (-2). I guariti sono 1259 (+2); risultano clinicamente guariti 15 (-1); i deceduti sono 73 (invariato)".

"Dei pazienti positivi - prosegue la Regione - attualmente sono ricoverati in 26 (-1); di questi 2 (invariato) sono in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 577 (-29), sempre alla stessa data risultano 20.111 (+79) persone uscite dall’isolamento. Nel complesso, entro le ore 8 del 18 maggio, sono stati effettuati 56.279 tamponi (+323)".

