Coronavirus, a Bastia mascherine e guanti a terra. Il Comune: "Comportamento senza scusanti"

Dopo l'ordinanza n. 74 firmata oggi (martedì 14 aprile) firmata dal sindaco Paola Lungarotti per rendere obbligatorio l'uso di mascherine e guanti negli esercizi commerciali e nei pubblici uffici, il Comune di Bastia denuncia sui propri profili social il comportamento di alcuni cittadini rei di aver gettato a terra i dispositivi di protezione.

L'amministrazione ricorda poi che "l'abbandono in luogo pubblico di guanti e mascherine usate è soggetto a forti sanzioni, davvero molto elevate. Si possono gettare nei cestini messi dagli esercenti fuori dalle attività commerciali oppure chiudere in un sacchetto o in un qualsiasi altro contenitore e conferirli nei rifiuti della propria abitazione. Non ci sono scusanti che giustifichino l'abbandono in luogo pubblico di nulla, tanto più di questi oggetti".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.