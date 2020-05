Coronavirus in Umbria, aprile è stato il mese della svolta: 1038 guariti e 28.682 tamponi effettuati

Trenta giorni che hanno cambiato l'andamento dell'epidemia del coronavirus in Umbria. Un mese 'particolarmente significativo', come spiega la Regione Umbria, per "l'inversione del trend' del contagio. Registrati 1053 guariti e 15.742 uscite dall'isolamento. Purtroppo, però, il Covid-19 ha fatto anche 31 vittime nel mese di aprile. Sul fronte dei tamponi, invece, c'è stato un incremento notevole: media giornaliera intorno ai mille.

Ecco tutta l'analisi della Regione Umbria per il mese di aprile.

Il mese di aprile è stato particolarmente significativo per l'andamento dell'epidemia in Umbria in quanto, a partire dalla prima settimana, abbiamo assistito ad un’inversione del trend dei principali indicatori che si è mantenuta costante fino ad oggi: dai dati resi noti dalla Direzione regionale alla Sanità, l’1 aprile le persone al momento positive al Covid-19 erano 1.043, l’1 maggio gli attualmente positivi sono scesi a 272 (-771).

Cali percentuali in doppia cifra sono stati registrati per i ricoverati totali (-66 per cento) e in terapia intensiva (-71 per cento) e per i cittadini in isolamento domiciliare (-69 per cento): dai 218 ricoveri totali del 1 aprile, si è passati a 73 il 1 maggio (-145), i posti occupati in rianimazione, 45 lo scorso mese, sono passati a 13 (-32).

I pazienti guariti all’inizio del mese scorso erano solo 15, il primo maggio sono stati registrati 1053 guariti, con una crescita di 1038 unità. I soggetti usciti dall'isolamento l’1 maggio sono arrivati a quota 15.742, mentre il 1 aprile erano 4.358.

Il virus non ha però risparmiato sofferenze nei casi più gravi, facendo registrare 31 decessi in più da inizio mese, 68 in totale (l’1 aprile i deceduti erano 37).

Il buon andamento complessivo è stato determinato anche dall'incremento sostenuto dei tamponi effettuati giornalmente dai laboratori regionali, con una media giornaliera stabile di circa 1000 tamponi: si è passati dai 9.080 tamponi effettuati entro il primo giorno di aprile ai 37.762 all’1 maggio (+28.682).